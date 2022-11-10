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Англичанка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Англичанка
Киноафиша Сериалы Англичанка Сезоны Сезон 1

The English
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Англичанка»

В 1 сезоне сериала «Англичанка» действие происходит в США в 1890 году. Леди Корнелия Локк отправляется в путешествие по Дикому Западу, чтобы отыскать убийцу сына Корнелии и заставить этого человека заплатить за его гибель. Ее сопровождает бывший разведчик Эл Уипп. Героям предстоит пройти через множество испытаний. На каждом углу их будет подстерегать угроза. Обоих героев чуть не повесят, но им удастся обвести врагов вокруг пальца. Затем Корнелия и Уипп попадут в перестрелку, но Уипп превратит преследователей в трупы одного за другим при помощи винтовки, которая всегда находится при нем.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Англичанка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что вы хотите и что вам нужно What You Want and What You Need
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2022
Путь мертвых Path of the Dead
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2022
Стервятники на линии Vultures on the Line
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2022
Раненый волк The Wounded Wolf
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2022
Пистолет Буффало The Buffalo Gun
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2022
Заветный Cherished
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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