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Школа медсестер 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Школа медсестер
Киноафиша Сериалы Школа медсестер Сезоны Сезон 4

Sygeplejeskolen 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 26 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Школа медсестер»

В 4 сезоне сериала «Школа медсестер» история о сотрудниках датской клиники продолжается. Двух мальчиков из Гренландии принимают во Фреденслунд. Бьёрн назначают присматривать за самым маленьким ребенком, Маликом. Им сложно общаться между собой, поскольку Малик изъясняется только по-гренландски. Другие пациенты в палате охотятся за Маликом, и когда в больнице начинает распространяться странная болезнь, он оказывается главным подозреваемым. Мисс Мэдсен госпитализирована после автомобильной аварии. Доктор Фриис готов принести себя в жертву ради науки, а Финн поражает Эльзу неожиданным поступком.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Школа медсестер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
26 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
3 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
10 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
17 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
25 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
31 октября 2021
График выхода всех сериалов
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