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Школа медсестер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Школа медсестер
Киноафиша Сериалы Школа медсестер Сезоны Сезон 1

Sygeplejeskolen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школа медсестер»

В 1 сезоне сериала «Школа медсестер» действие происходит в датской больнице в 50-е годы. Эрик и Анна одними из первых поступили в школу медсестер, где мужчины и женщины собираются работать вместе. Из-за нехватки квалифицированных медсестер датское правительство на экспериментальной основе издает указ, что мужчины тоже могут устроиться медсестрами. Мужчинам непросто освоиться в этом качестве в месте, где царят старомодные порядки, строгая иерархия и дисциплинарная этика. Герои тревожатся перед экзаменами, влюбляются друг в друга и каждый день борются за жизнь своих пациентов.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Школа медсестер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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