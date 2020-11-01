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Школа медсестер 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Школа медсестер
Киноафиша Сериалы Школа медсестер Сезоны Сезон 3

Sygeplejeskolen 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Школа медсестер»

В 3 сезоне сериала «Школа медсестер» медперсонал датской клиники по-прежнему борется на жизни людей. Теперь курсы для студентов ведет новый главный хирург. Бьёрн начинает уставать из-за серьезной нагрузки. Анна заботится о юной девушке, которая пострадала во время танцев. Она необъяснимым образом получила ранение. Матрона и директор больницы разрабатывают новый план по спасению Фреденслунда. Тем временем Ромер оказывает медицинскую помощь пациенту, который пострадал в результате несчастного случая. Он едва не утонул. Однако Ромер не сомневается, что у этого человека есть все шансы встать на ноги и обрести новый смысл в жизни.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Школа медсестер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
1 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
8 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
15 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
22 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
29 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
6 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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