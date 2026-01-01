Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Миккел Хилгарт
Mikkel Hilgart
Миккел Хилгарт
Миккел Хилгарт
Mikkel Hilgart
Дата рождения
26 декабря 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Школа медсестер
(2018)
5.2
Золотой берег
(2015)
Фильмография Миккел Хилгарт
7.4
Школа медсестер
драма
2018, Дания
5.3
Золотой берег
Guldkysten
мелодрама, драма
2015, Дания / Швеция / Гана
