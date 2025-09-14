Меню
Школа медсестер 2018 - 2025, 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Школа медсестер
Сезоны
Сезон 7
Sygeplejeskolen
18+
Премьера сезона
14 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Школа медсестер 7 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Episode 1
Сезон 7
Серия 1
14 сентября 2025
Episode 2
Сезон 7
Серия 2
21 сентября 2025
Episode 3
Сезон 7
Серия 3
28 сентября 2025
Episode 4
Сезон 7
Серия 4
5 октября 2025
Episode 5
Сезон 7
Серия 5
12 октября 2025
Episode 6
Сезон 7
Серия 6
19 октября 2025
