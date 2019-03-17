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Школа медсестер 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Школа медсестер
Киноафиша Сериалы Школа медсестер Сезоны Сезон 2

Sygeplejeskolen 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Школа медсестер»

Во 2 сезоне сериала «Школа медсестер» медперсонал датской больницы продолжает спасать жизни людей, которым угрожает опасность. Анна и Эрик встречаются. Они изо всех сил пытаются совмещать работу, учебу и любовь, в то время как доброе сердце Эрика снова доставляет ему неприятности. Бьорн показывает журналисту Фреденслунд. Анна связывается с актрисой, у которой обнаружили рак, и дает обещание, которое может быть трудно сдержать. Тем временем Нина возвращается с госпитального корабля, а Маргарет остается одна с ребенком на руках. Вопреки распоряжениям мисс Мэдсен, Анна делает все, чтобы помочь отчаявшейся матери. 

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Школа медсестер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
17 марта 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
24 марта 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
25 марта 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 апреля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 апреля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
21 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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