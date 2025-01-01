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Постер сериала Школа медсестер
Киноафиша Сериалы Школа медсестер Сезоны

Школа медсестер, список сезонов

Sygeplejeskolen 18+
Год выпуска 2018
Страна Дания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TV 2 Charlie

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Школа медсестер»
Школа медсестер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 21 октября 2018 - 25 ноября 2018
 
Школа медсестер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 17 марта 2019 - 21 апреля 2019
 
Школа медсестер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 1 ноября 2020 - 6 декабря 2020
 
Школа медсестер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 26 сентября 2021 - 31 октября 2021
 
Школа медсестер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов 2 октября 2022 - 6 ноября 2022
 
Школа медсестер - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
6 эпизодов 8 сентября 2024 - 13 октября 2024
 
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