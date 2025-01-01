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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Школа медсестер
Сезоны
Школа медсестер, список сезонов
Sygeplejeskolen
18+
Год выпуска
2018
Страна
Дания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
TV 2 Charlie
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
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0
голосов
7.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Школа медсестер»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
21 октября 2018 - 25 ноября 2018
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
17 марта 2019 - 21 апреля 2019
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
1 ноября 2020 - 6 декабря 2020
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
26 сентября 2021 - 31 октября 2021
Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов
2 октября 2022 - 6 ноября 2022
Сезон 6 / Season 6
6 эпизодов
8 сентября 2024 - 13 октября 2024
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