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Школа медсестер 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Школа медсестер
Киноафиша Сериалы Школа медсестер Сезоны Сезон 5

Sygeplejeskolen 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Школа медсестер»

В 5 сезоне сериала «Школа медсестер» история о первых мужчинах-медсестрах продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона в клинику поступила измученная мать, которая хотела лишь немного отдохнуть, но все пошло не так, как планировалось. Увлечение азартными играми подвергло Оле опасности, и Мари делится с Анной своим страшным секретом. Анна призывает Мари рассказать правду, а Лис беспокоится о боксере, у которого проявляются признаки ХТЭ. Бьорн пытается помешать сделать лоботомию молодой девушке. Студенты выступают против сестры Элизабет. В новом сезоне герои продолжат свой путь. Их ждут новые испытания.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Школа медсестер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
2 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
9 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
16 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
25 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
30 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
6 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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