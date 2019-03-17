Во 2 сезоне сериала «Школа медсестер» медперсонал датской больницы продолжает спасать жизни людей, которым угрожает опасность. Анна и Эрик встречаются. Они изо всех сил пытаются совмещать работу, учебу и любовь, в то время как доброе сердце Эрика снова доставляет ему неприятности. Бьорн показывает журналисту Фреденслунд. Анна связывается с актрисой, у которой обнаружили рак, и дает обещание, которое может быть трудно сдержать. Тем временем Нина возвращается с госпитального корабля, а Маргарет остается одна с ребенком на руках. Вопреки распоряжениям мисс Мэдсен, Анна делает все, чтобы помочь отчаявшейся матери.