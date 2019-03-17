Menu
Sygeplejeskolen season 2 watch online

Sygeplejeskolen season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sygeplejeskolen Seasons Season 2
Sygeplejeskolen 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Sygeplejeskolen" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Школа медсестер» медперсонал датской больницы продолжает спасать жизни людей, которым угрожает опасность. Анна и Эрик встречаются. Они изо всех сил пытаются совмещать работу, учебу и любовь, в то время как доброе сердце Эрика снова доставляет ему неприятности. Бьорн показывает журналисту Фреденслунд. Анна связывается с актрисой, у которой обнаружили рак, и дает обещание, которое может быть трудно сдержать. Тем временем Нина возвращается с госпитального корабля, а Маргарет остается одна с ребенком на руках. Вопреки распоряжениям мисс Мэдсен, Анна делает все, чтобы помочь отчаявшейся матери. 

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Sygeplejeskolen" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Episode 1
Season 2 Episode 1
17 March 2019
Episode 2
Season 2 Episode 2
24 March 2019
Episode 3
Season 2 Episode 3
25 March 2019
Episode 4
Season 2 Episode 4
7 April 2019
Episode 5
Season 2 Episode 5
14 April 2019
Episode 6
Season 2 Episode 6
21 April 2019
