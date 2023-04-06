В 1 сезоне сериала «Сансара» в Москве живет самый обычный мужчина средних лет. Он пытается построить отношения, работает менеджером в кредитной компании и не задумывается о тайнах Вселенной. Но однажды необъяснимая аномалия разворачивает его судьбу в обратную сторону. Герой застревает в петле контрамоции: каждый день он просыпается не в завтра, а во вчера. Что бы он ни предпринимал, любые последствия его действий не влияют на окружающий мир, так как все люди движутся вперед, а он – назад. Даже если он рассказывает кому-то о своей проблеме, на следующий (то есть предыдущий) день о разговоре никто не вспоминает, так как его еще не было.