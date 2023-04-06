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Сансара 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сансара
Киноафиша Сериалы Сансара Сезоны Сезон 1

Сансара 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сансара»

В 1 сезоне сериала «Сансара» в Москве живет самый обычный мужчина средних лет. Он пытается построить отношения, работает менеджером в кредитной компании и не задумывается о тайнах Вселенной. Но однажды необъяснимая аномалия разворачивает его судьбу в обратную сторону. Герой застревает в петле контрамоции: каждый день он просыпается не в завтра, а во вчера. Что бы он ни предпринимал, любые последствия его действий не влияют на окружающий мир, так как все люди движутся вперед, а он – назад. Даже если он рассказывает кому-то о своей проблеме, на следующий (то есть предыдущий) день о разговоре никто не вспоминает, так как его еще не было.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сансара» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2023
График выхода всех сериалов
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