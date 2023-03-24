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Киноафиша Новости Павел Деревянко попадает во временную петлю в трейлере сериала «Сансара»

Павел Деревянко попадает во временную петлю в трейлере сериала «Сансара»

24 марта 2023 10:33
Павел Деревянко попадает во временную петлю в трейлере сериала «Сансара»

Философское шоу от создательницы «The Телок» и «Люби их всех» дебютирует в апреле.

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер фантастической драмы «Сансара». Главные роли в сериале исполнили Павел Деревянко («Беспринципные»), Кристина Асмус («Тетя Марта»), Павел Чинарев («Мажор в Сочи»), Ольга Сутулова («Содержанки») и Константин Крюков («Без правил»).

В центре сюжета — Андрей (Деревянко), для которого время начинает протекать в обратную сторону: после празднования своего 35-летия герой начинает просыпаться на день раньше, чем уснул. Единственный способ вернуть поток времени в нормальное русло — исправить совершенные в прошлом ошибки. Но Андрей не понимает, как это сделать, поскольку он уверен, что никаких больших ошибок в своей жизни не совершал.

Режиссером выступила Мария Агранович, ранее работавшая над сериалом «The Телки» и фильмом «Люби их всех». Сюжет фильма был вдохновлен повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и самой концепцией сансары, предполагающей перерождения души ради достижения совершенства. Центральной музыкальной темой сериала, отражающей весь ход показанной в нем истории, стала песня Басты «Сансара».

По словам Деревянко, во время разработки проекта команде пришлось столкнуться с множеством проблем, однако в итоге у них получилось качественное шоу, которое «зрители оценят и с удовольствием посмотрят». Актер также назвал образ главного героя Андрея совершенно новым для себя ампула.

Премьера «Сансары» состоится 6 апреля 2023 года.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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