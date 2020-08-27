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Я ненавижу Сьюзи 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я ненавижу Сьюзи
Киноафиша Сериалы Я ненавижу Сьюзи Сезоны Сезон 1

I Hate Suzie 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я ненавижу Сьюзи»

В 1 сезоне сериала «Я ненавижу Сьюзи» у бывшей поп-певицы, которая стала известной актрисой, Сьюзи Пиклз есть все, что нужно для счастья, – успешная карьера и крепкий брак. Но неожиданно ее налаженная жизнь рушится, когда неизвестные взламывают ее смартфон. После этого несколько интимных фотографий звезды появляются в средствах массовой информации. Сьюзи пытается убедить общественность, что не имеет отношения к этим снимкам, но этот план не сработает. Ее брак трещит по швам, а карьера оказывается под угрозой. Сьюзи хочет отвлечься от происходящего, но сделать это непросто. Тогда она решает разобраться, каким образом снимки попали в Сеть.  

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Я ненавижу Сьюзи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Шок Shock
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2020
Отрицание Denial
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2020
Страх Fear
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2020
Стыд Shame
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2020
Торг Bargaining
Сезон 1 Серия 5
27 августа 2020
Вина Guilt
Сезон 1 Серия 6
27 августа 2020
Гнев Anger
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2020
Принятие Acceptance
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2020
График выхода всех сериалов
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