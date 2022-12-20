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Я ненавижу Сьюзи 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Я ненавижу Сьюзи
Киноафиша Сериалы Я ненавижу Сьюзи Сезоны Сезон 2

I Hate Suzie 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Я ненавижу Сьюзи»

Во 2 сезоне сериала «Я ненавижу Сьюзи» продолжается история об успешной киноактрисе Сьюзи Пиклз, которая на самом пике славы оказалась в эпицентре скандала после того, как компрометирующие ее фотографии попали в Интернет. Напомним, в предыдущем сезоне жизнь звезды превратилась в настоящий кошмар: фанаты и завистники бесцеремонно смаковали ее личную жизнь и пытались узнать пикантные подробности. Тогда Сьюзи решила разобраться, кто ответствен за слив фотографий в Сеть. Также она хладнокровно сообщила супругу Кобу о том, что готова развестись. Разъяренный муж пообещал испортить Сьюзи жизнь.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Я ненавижу Сьюзи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
20 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
20 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
20 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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