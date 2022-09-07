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Дневник жиголо 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дневник жиголо
Киноафиша Сериалы Дневник жиголо Сезоны Сезон 1

Diario de un Gigoló 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дневник жиголо»

В 1 сезоне сериала «Дневник жиголо» зрители знакомятся с обаятельным главным героем – шикарным красавцем-мужчиной по имени Эммануэль. Едва ли во всей Испании найдется женщина, которая втайне не мечтала бы провести несколько незабываемых ночей с таким любовником. И герой с радостью исполняет самые сокровенные женские мечты… правда, делает он это за деньги. Среди его постоянных клиенток в эскорт-агентстве есть обеспеченная бизнесвумен Мина, которая хочет добиться от него настоящих чувств, а также обычная домохозяйка Ана. Но однажды последняя делает ему неожиданный заказ – соблазнить ее слишком скромную дочь Джулию.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Дневник жиголо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2022
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2022
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2022
Серия 7 Episodio 7
Сезон 1 Серия 7
7 сентября 2022
Серия 8 Episodio 8
Сезон 1 Серия 8
7 сентября 2022
Серия 9 Episodio 9
Сезон 1 Серия 9
7 сентября 2022
Серия 10 Episodio 10
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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