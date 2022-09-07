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Постер к сериалу Дневник жиголо
Постер к сериалу Дневник жиголо
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Киноафиша Сериалы Дневник жиголо

Дневник жиголо (2022 - …)

Diario de un Gigoló 18+
Год выпуска 2022
Страна США/Аргентина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Дневник жиголо» – это драматический испано-американский сериал о парне, живущем за счет своих любовниц. Эммануэль – настоящий красавчик, шикарный мужчина, в обществе которого любая была бы рада провести ночь. Вот только на деле он – самый обычный эскортник, который готов за деньги сопровождать хоть уродину, хоть старуху. Однажды его постоянная клиентка Ана просит мужчину соблазнить ее юную дочь Джулию, которая страдает от низкой самооценки. Но волею судьбы Эммануэль на самом деле влюбляется в эту девушку.

Дневник жиголо - трейлер
Дневник жиголо
трейлер
В ролях
В ролях
Эухения Тобаль
Эухения Тобаль
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Хесус Кастро
Виктория Уайт
Фабиола Кампоманес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дневник жиголо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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