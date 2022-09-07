«Дневник жиголо» – это драматический испано-американский сериал о парне, живущем за счет своих любовниц. Эммануэль – настоящий красавчик, шикарный мужчина, в обществе которого любая была бы рада провести ночь. Вот только на деле он – самый обычный эскортник, который готов за деньги сопровождать хоть уродину, хоть старуху. Однажды его постоянная клиентка Ана просит мужчину соблазнить ее юную дочь Джулию, которая страдает от низкой самооценки. Но волею судьбы Эммануэль на самом деле влюбляется в эту девушку.