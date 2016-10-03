В 1 сезоне сериала «Пенсильвания» в поселок, где прошло его детство, возвращается успешный журналист Козлов. Он прибыл в родные края на похороны матери. Во время поминок в небольшом доме исчезает его сын. Мальчику только исполнилось три года. Женщину, которая присматривала за малышом, обнаружили мертвой во дворе. Кто-то пробил несчастной голову. Местные сотрудники правоохранительных органов не торопятся ловить убийцу, поскольку дело слишком сложное. Козлов поднимает на уши всю Москву, и в Поливаново приезжает команда столичных следователей. Но местные жители явно что-то скрывают от москвичей…