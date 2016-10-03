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Пенсильвания 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пенсильвания
Киноафиша Сериалы Пенсильвания Сезоны Сезон 1

Пенсильвания 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пенсильвания»

В 1 сезоне сериала «Пенсильвания» в поселок, где прошло его детство, возвращается успешный журналист Козлов. Он прибыл в родные края на похороны матери. Во время поминок в небольшом доме исчезает его сын. Мальчику только исполнилось три года. Женщину, которая присматривала за малышом, обнаружили мертвой во дворе. Кто-то пробил несчастной голову. Местные сотрудники правоохранительных органов не торопятся ловить убийцу, поскольку дело слишком сложное. Козлов поднимает на уши всю Москву, и в Поливаново приезжает команда столичных следователей. Но местные жители явно что-то скрывают от москвичей…

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Список серий 1-го сезона сериала «Пенсильвания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 октября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 октября 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 октября 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 октября 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 октября 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
6 октября 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 октября 2016
График выхода всех сериалов
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