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Киноафиша Новости Мэри Элизабет Уинстед сыграет с Юэном Макгрегором в мини-сериале «Джентльмен в Москве»

Мэри Элизабет Уинстед сыграет с Юэном Макгрегором в мини-сериале «Джентльмен в Москве»

22 февраля 2023 17:16
Мэри Элизабет Уинстед сыграет с Юэном Макгрегором в мини-сериале «Джентльмен в Москве»

Для супругов это будет уже третий совместный проект.

Юэн Макгрегор вновь объединится на экране со своей женой Мэри Элизабет Уинстед, с которой он познакомился на съемках третьего сезона «Фарго». По данным Variety, супруги снимутся в мини-сериале Showtime и Paramount+ «Джентльмен в Москве». Для звезд это будет уже третий совместный проект, так как ранее они также сыграли в кинокомиксе DC «Хищные птицы» (2020)

Об участии Макгрегора в «Джентльмене в Москве» стало известно еще в августе прошлого года, но после старта съемок появилась информации о привлечении Уинстед.

В центре сюжета — российский граф Александр Ростов (Макгрегор), из-за революции потерявший свой статус и большое состояние. После трибунала протагониста отправляют в необычную ссылку — он должен на постоянной основе находиться в отеле «Метрополь» и не покидать его территорию. В противном случае, его ждет незамедлительная казнь. Превратившись в узника, Ростов оказывается свидетелем различных удивительных исторических событий, которые привносят в его жизнь массу эмоций. Постепенно главный герой адаптируется к новой реальности и открывает для себя подлинную ценность семьи, дружбы и любви.

Уинстед исполнит ведущую женскую роль — она перевоплотится в гламурную и независимую актрису Анну Урбанову. Благодаря своему врожденному остроумию и красоте она притягивает внимание Ростова, но у женщины достаточно неоднозначных секретов, которыми она делится крайне неохотно.

Должность шоураннера закреплена за Беном Вэнстоуном («О всех созданиях — больших и малых»). Режиссером выступает Сэм Миллер («Лютер»). Продюсерскую команду возглавляет Том Харпер («Война и мир»). В данный момент производство проходит в Манчестере.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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