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Джентльмен в Москве 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джентльмен в Москве
Киноафиша Сериалы Джентльмен в Москве Сезоны Сезон 1

A Gentleman in Moscow
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Джентльмен в Москве»

В 1 сезоне сериала «Джентльмен в Москве» в начале двадцатых годов большевистский трибунал признал графа Александра Ростова аристократом, который не раскаялся и отказался принимать режим. Его приговорили к пожизненному аресту в «Метрополе» – гостинице, расположенной напротив Кремлевского дверца. Ростов, неукротимый и остроумный человек, не работал никогда в своей жизни. Сейчас он вынужден жить в мансарде, пока за дверями гостиницы разворачиваются исторические события. Александр Ростов не склонен к унынию. Неожиданно ограниченные обстоятельства открывают ему доступ к гораздо более широкому миру эмоциональных открытий.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Джентльмен в Москве» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Хозяин обстоятельств A Master of Circumstance
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2024
Приглашение An Invitation
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2024
Последний Ростов The Last Rostov
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2024
Хорошие времена Good Times
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2024
Прибытие An Arrival
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2024
Падение The Fall
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2024
Ассамблея An Assembly
Сезон 1 Серия 7
10 мая 2024
Прощай Adieu
Сезон 1 Серия 8
17 мая 2024
График выхода всех сериалов
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