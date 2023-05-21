Меню
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов
Жуткие тайны, послания от призраков, теории заговора и игры со временем.
Написать
21 мая 2023 12:00
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов
Базовые и ультрамодные аксессуары, которые понравятся фанатам «Эмили в Париже», «Секса в большом городе» и «Убивая Еву».
Написать
2 мая 2023 15:00
Мария Горбань расследует мистическое дело в трейлере сериала «Тайна пропавшей деревни»
В сериале снялись звезды «Поехавшей», «Нюрнберг» и Сергей Дружко.
Написать
6 апреля 2023 10:59
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
«Плейлист волонтера», «Актрисы», «Дело о пропавшей деревне» и другие интересные проекты.
Написать
17 марта 2023 12:00
Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»
Шоу получило награды в категориях «Оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».
Написать
16 марта 2023 11:53
Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.
Написать
2 марта 2023 16:45
