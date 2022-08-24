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Хорошая работа 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хорошая работа
Киноафиша Сериалы Хорошая работа Сезоны Сезон 1

Gutjap
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хорошая работа»

В 1 сезоне сериала «Хорошая работа» события разворачиваются в наши дни в столице Южной Кореи. Молодой и обаятельный мужчина Ын Сон У известен буквально каждому в этом огромном городе, ведь он владеет крупным промышленно-финансовым холдингом Eunkang group. Сон У – один из успешнейших молодых бизнесменов современности, но у него есть необычная слабость. Помимо цифр, прибыли, дебетов и кредитов, герой интересуется детективными расследованиями. Однажды он осмеливается тайно открыть частное сыскное агентство и нанимает на работу загадочную молодую девушку Дон Се Ра, обладающую сверхъестественными способностями.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хорошая работа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 сентября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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