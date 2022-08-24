Сериал «Хорошая работа» – это корейская дорама об успешном бизнесмене с двойной жизнью. Ын Сон У – настоящая акула бизнеса, он владеет холдингом Eunkang group и проводит большую часть жизни на переговорах и торгах. Однако у Сон У есть тайное увлечение: он содержит частное детективное агентство и расследует преступления. Однажды к нему на работу устраивается странная молодая девушка в темных очках по имени Дон Се Ра. Выясняется, что она обладает экстрасенсорными способностями, которые могут помочь в новом деле мужчины.