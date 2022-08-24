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Киноафиша Сериалы Хорошая работа

Хорошая работа (2022 - …)

Gutjap
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Seezn
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Хорошая работа» – это корейская дорама об успешном бизнесмене с двойной жизнью. Ын Сон У – настоящая акула бизнеса, он владеет холдингом Eunkang group и проводит большую часть жизни на переговорах и торгах. Однако у Сон У есть тайное увлечение: он содержит частное детективное агентство и расследует преступления. Однажды к нему на работу устраивается странная молодая девушка в темных очках по имени Дон Се Ра. Выясняется, что она обладает экстрасенсорными способностями, которые могут помочь в новом деле мужчины.

В ролях
В ролях
Чха Рэ-хён
Сон Сан-ын
Ли Джун-хёк
Ым Мун-сок
Чон Ир-у
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Хорошая работа»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2022
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2022
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Хорошая работа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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