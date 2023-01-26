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Волчья стая 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Волчья стая
Киноафиша Сериалы Волчья стая Сезоны Сезон 1

Wolf Pack
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волчья стая»

В 1 сезоне сериала «Волчья стая» в Калифорнии участились загадочные пожары в лесу. Причины их возникновения никто не может объяснить. В центре событий оказываются мальчик и девочка. Их жизни меняются после очередного возгорания, в результате которого пробудилось страшное сверхъестественное существо. Дети по причинам, которые они не в силах объяснить, чувствуют связь друг с другом и еще с двумя другими ребятами. Над ними 16 лет назад взял опеку смотритель парка. С восходом полной луны все четверо подростков встречаются, чтобы разобраться в том, что их связывает между собой. Это укус и кровь оборотня.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Волчья стая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
От искры к пламени From a Spark To a Flame
Сезон 1 Серия 1
26 января 2023
Два укушенных, два рожденных Two Bitten, Two Born
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2023
Исходная точка Origin Point
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2023
Страх и боль Fear and Pain
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2023
Зажигательный Incendiary
Сезон 1 Серия 5
23 февраля 2023
После вечеринки After Party
Сезон 1 Серия 6
2 марта 2023
Львиное дыхание Lion's Breath
Сезон 1 Серия 7
9 марта 2023
Трофический каскад Trophic Cascade
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2023
График выхода всех сериалов
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