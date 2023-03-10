Меню
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным.
Написать
10 марта 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару.
Написать
27 января 2023 15:00
Сара Мишель Геллар «никогда не расскажет полной истории» о работе с Джоссом Уидоном над «Баффи»
Ранее актриса высказывалась о негативной атмосфере на съемках.
Написать
19 января 2023 16:41
Сара Мишель Геллар расследует череду мистических событий в трейлере сериала «Волчья стая»
Во время лесного пожара на охоту выходит смертоносный оборотень.
Написать
13 января 2023 15:06
Сервис Paramount+ представил трейлер сериала «Волчья стая» и отрывок из «Оборотня: Фильм»
Также оглашены официальные даты премьер.
Написать
10 октября 2022 15:01
