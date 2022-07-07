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Лунная гавань 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лунная гавань
Киноафиша Сериалы Лунная гавань Сезоны Сезон 1

Moonhaven
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лунная гавань»

В 1 сезоне сериала «Лунная гавань» в центре событий оказывается Белла Суэй, пилот лунного грузового корабля и контрабандистка, которая попадает в будущее на 100 лет вперед, оказывается обвиненной в преступлении и выброшенной в Мунхейвен. Это утопическая колония, расположенная в Эдемском саду площадью 500 квадратных миль. Несмотря на то что находится в настоящем раю, Белла полна скепсиса. Однако в Мунхейвене творятся настоящие чудеса. Белла объединяется с местным детективом, чтобы остановить силы, которые хотят уничтожить Землю. Вместе они должны любой ценой спасти человечество.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Лунная гавань График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот The Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2022
Детектив The Detective
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2022
Посланник The Envoy
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2022
Мада Mada
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2022
Чувство ужаса Dreadfeel
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2022
Искатель The Seeker
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2022
График выхода всех сериалов
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