Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023
Сериал «Одни из нас» доминирует в технических категориях с восемью статуэтками.
Написать
16 января 2024 11:01
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю»
Атмосферный триллер про советского маньяка и датский детектив об убийце, мстящем за несчастливое прошлое.
Написать
5 мая 2023 13:00
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях
Сериал о домохозяйке, из ревности зарубившей лучшую подругу, история о поимке опасного советского маньяка и фильм о мужчине, создавшем крупнейшую интернет-площадку по сбыту нелегальных товаров.
Написать
29 апреля 2023 12:00
«Черная птица» с Тэроном Эджертоном: какие реальные события легли в основу мини-сериала
В шоу Apple TV+ осветили удивительную историю поимки серийного убийцы.
Написать
15 августа 2022 15:25
Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе?
8 июля на Apple TV+ состоится премьера сериала «Черная птица» с Тэроном Эджертоном в главных ролях. Киноафиша уже посмотрела все шесть эпизодов и спешит поделиться своими наблюдениями.
Написать
4 июля 2022 13:50
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
Написать
27 июня 2022 19:35
Тэрон Эджертон вынужден подружиться с сумасшедшим убийцей в трейлере сериала «Черная птица»
Это один из последних проектов Рэя Лиотты.
Написать
9 июня 2022 11:25
