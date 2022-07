1 Covering Up (feat. BARii) Kurt Farquhar 1:02

2 They're so Frail Kurt Farquhar 1:50

3 Battle at the Fairmonts (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 5:04

4 Ready for This (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 1:27

5 Negotiation Kurt Farquhar 2:24

6 Juliette Flirts with Cal (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 2:10

7 Friends Going Way Back (feat. BARii) Kurt Farquhar 1:13

8 The Next Morning (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 1:16

9 Heartstopper (feat. BARii) Kurt Farquhar 4:49

10 Leave Before You Ruin It Kurt Farquhar 1:55

11 Pure Silver (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 1:42

12 The Place I Feel Normal (feat. BARii) Kurt Farquhar 1:45

13 Where Is Cal? (feat. BARii) Kurt Farquhar 2:33

14 It Falls on All of Us (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 2:53

15 I Know You Like Me (feat. BARii) Kurt Farquhar 0:44

16 Situation Under Control Kurt Farquhar 2:52

17 We Found Our Monster Kurt Farquhar 0:41

18 You Want Her (feat. BARii) Kurt Farquhar 1:47

19 Oliver Kurt Farquhar 1:26

20 Ambush (feat. BARii) Kurt Farquhar 1:37

21 The Maams (feat. BARii) Kurt Farquhar 1:18

22 Theo's Dilemma (feat. BARii) Kurt Farquhar 3:19

23 Where's Calliope? Kurt Farquhar 1:41

24 Elinor's Prey (feat. D'Anna Stewart) Kurt Farquhar 1:10

25 Emerald Malkia (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 1:06

26 Searching for Vampires (feat. BARii) Kurt Farquhar 1:41

27 You'll Be Fine, Dad Kurt Farquhar 1:43

28 Nothing's Working Kurt Farquhar 2:45

29 Blood Lust Wins (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 0:52

30 The Ones Who Look Human (feat. D'Anna Stewart & BARii) Kurt Farquhar 3:08

31 The Handoff (feat. D'Anna Stewart) Kurt Farquhar 2:51