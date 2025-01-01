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Импровизация
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Импровизация, список сезонов
Импровизация
16+
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
9.2
Оцените
10
голосов
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Список сезонов телешоу «Импровизация»
Сезон 1
12 эпизодов
5 февраля 2016 - 22 апреля 2016
Сезон 2
29 эпизодов
29 апреля 2016 - 26 мая 2017
Сезон 3
36 эпизодов
2 июня 2017 - 20 марта 2018
Сезон 4
37 эпизодов
27 марта 2018 - 26 февраля 2019
Сезон 5
37 эпизодов
26 марта 2019 - 2 июня 2020
Сезон 6
29 эпизодов
10 марта 2020 - 1 июня 2021
Сезон 7
23 эпизода
31 августа 2021 - 22 марта 2022
Сезон 8
10 эпизодов
1 июля 2022 - 6 апреля 2023
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