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Импровизация (2016), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Импровизация
Киноафиша Сериалы Импровизация Сезоны Сезон 2

Импровизация 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 29
Продолжительность сезона 21 час 45 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Импровизация»

Во 2 сезоне шоу «Импровизация» авторы проекта подготовили для публики немало приятных и неожиданных сюрпризов. Теперь звездные гости будут приходить в студию к Павлу Воле не по одному, а вдвоем или втроем. Зато состав команды остался неизменным: Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун продолжат удивлять аудиторию. Актеры, выполняя задания ведущего и гостей, охотятся на вампиров на стоянке дальнобойщиков, играют с преступниками в футбол и спасают друг друга от пожара. Одними из первых гостей стали рэпер Влади со своей супругой, исполнительницы Елка и Анна Седокова, актер Михаил Галустян и многие другие.

Рейтинг шоу

9.2
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Список серий 2-го сезона телешоу «Импровизация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 13. Сати Казанова
Сезон 2 Серия 1
29 апреля 2016
Выпуск 14. Дайджест #1
Сезон 2 Серия 2
13 мая 2016
Выпуск 15. Зоя Бербер
Сезон 2 Серия 3
20 мая 2016
Выпуск 16. Анна Хилькевич
Сезон 2 Серия 4
27 мая 2016
Выпуск 17. Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZа)
Сезон 2 Серия 5
3 июня 2016
Выпуск 18. Ксения Бородина
Сезон 2 Серия 6
2 сентября 2016
Выпуск 19. Дайджест #2
Сезон 2 Серия 7
13 января 2017
Выпуск 20. Сергей Светлаков
Сезон 2 Серия 8
20 января 2017
Выпуск 21. Егор Крид
Сезон 2 Серия 9
27 января 2017
Выпуск 22. Влади и Вита
Сезон 2 Серия 10
3 февраля 2017
Выпуск 23. Екатерина Скулкина
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 2017
Выпуск 24. Группа "Серебро"
Сезон 2 Серия 12
17 февраля 2017
Выпуск 25. Эдгард Запашный
Сезон 2 Серия 13
22 февраля 2017
Выпуск 26. Елизавета Иванцив (Ёлка)
Сезон 2 Серия 14
31 декабря 2016
Выпуск 27. Андрей Ширман (DJ Smash)
Сезон 2 Серия 15
10 марта 2017
Выпуск 28. Новогодний 2016/2017
Сезон 2 Серия 16
17 марта 2017
Выпуск 29. Дайджест #3
Сезон 2 Серия 17
24 марта 2017
Выпуск 30. Михаил Галустян
Сезон 2 Серия 18
31 марта 2017
Выпуск 31. Юлия Ковальчук
Сезон 2 Серия 19
7 апреля 2017
Выпуск 32. Рома Зверь
Сезон 2 Серия 20
14 апреля 2017
Выпуск 33. Антон и Юлия Беляевы
Сезон 2 Серия 21
21 апреля 2017
Выпуск 34. Сергей Сафронов
Сезон 2 Серия 22
28 апреля 2017
Выпуск 35. Гарик Мартиросян
Сезон 2 Серия 23
5 мая 2017
Выпуск 36. Анна Седокова
Сезон 2 Серия 24
12 мая 2017
Выпуск 37. Азамат Мусагалиев
Сезон 2 Серия 25
19 мая 2017
Выпуск 38. Юлианна Караулова
Сезон 2 Серия 26
5 мая 2017
Выпуск 39. Леван Горозия (L'One)
Сезон 2 Серия 27
12 мая 2017
Выпуск 40. Руслан Белый
Сезон 2 Серия 28
19 мая 2017
Выпуск 41. Дайджест #4
Сезон 2 Серия 29
26 мая 2017
График выхода всех сериалов
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