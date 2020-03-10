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Импровизация (2016), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Импровизация
Киноафиша Сериалы Импровизация Сезоны Сезон 6

Импровизация 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 29
Продолжительность сезона 21 час 45 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Импровизация»

В 6 сезоне шоу «Импровизация» зрителей ожидают встречи с полюбившимися артистами Арсением Поповым, Димой Позовым, Сергеем Матвиенко и Антоном Шастуном, а также ведущим Павлом Волей и многочисленными приглашенными звездами кинематографа, телевидения, спорта и Интернета. Самих актеров ждут новые испытания. Например, в задании «Шокеры», где актеров бьет током за то, что произносят запрещенные ведущим буквы, ужесточили правила. В качестве гостей в шоу вернулись Леван Горозия и Анна Седокова, а новыми гостями стали создатели «Женского стендапа» Зоя Яровицына, Ирина Мягкова, а также Джиган, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и другие.

Рейтинг шоу

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Список серий 6-го сезона телешоу «Импровизация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 152. Полина Гагарина
Сезон 6 Серия 1
10 марта 2020
Выпуск 153. Елизавета Иванцив (Ёлка)
Сезон 6 Серия 2
17 марта 2020
Выпуск 154. Стас Старовойтов
Сезон 6 Серия 3
24 марта 2020
Выпуск 155. Демис Карибидис
Сезон 6 Серия 4
31 марта 2020
Выпуск 156. Алан Хадзарагов (Matrang)
Сезон 6 Серия 5
7 апреля 2020
Выпуск 157. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Сезон 6 Серия 6
21 апреля 2020
Выпуск 158. Антон Криворотов
Сезон 6 Серия 7
28 апреля 2020
Выпуск 159. Чебатков, Винокур, Дедищев, Амарян
Сезон 6 Серия 8
12 мая 2020
Выпуск 160. Zivert
Сезон 6 Серия 9
5 мая 2020
Выпуск 161. Денис Дорохов и Александр Пташенчук
Сезон 6 Серия 10
19 мая 2020
Выпуск 162. Алексей Щербаков
Сезон 6 Серия 11
22 сентября 2020
Выпуск 163. Ольга Бузова
Сезон 6 Серия 12
29 сентября 2020
Выпуск 164. Jony
Сезон 6 Серия 13
6 октября 2020
Выпуск 165. Дмитрий Шепелев
Сезон 6 Серия 14
13 октября 2020
Выпуск 166. Дмитрий Хрусталёв
Сезон 6 Серия 15
27 октября 2020
Выпуск 167. Дмитрий Губерниев
Сезон 6 Серия 16
3 ноября 2020
Выпуск 168. Алексей Смирнов
Сезон 6 Серия 17
10 ноября 2020
Выпуск 169. Анна Седокова
Сезон 6 Серия 18
17 ноября 2020
Выпуск 170. Азамат Мусагалиев
Сезон 6 Серия 19
24 ноября 2020
Выпуск 171. Нурлан Сабуров
Сезон 6 Серия 20
9 марта 2021
Выпуск 172. Митя Фомин
Сезон 6 Серия 21
16 марта 2021
Выпуск 173. Niletto
Сезон 6 Серия 22
23 марта 2021
Выпуск 174. Сергей Лазарев
Сезон 6 Серия 23
6 апреля 2021
Выпуск 175. Ида Галич
Сезон 6 Серия 24
13 апреля 2021
Выпуск 176. Лена Темникова
Сезон 6 Серия 25
20 апреля 2021
Выпуск 177. Влад Топалов и Регина Тодоренко
Сезон 6 Серия 26
27 апреля 2021
Выпуск 178. Клава Кока
Сезон 6 Серия 27
11 мая 2021
Выпуск 179. Марина Федункив
Сезон 6 Серия 28
18 мая 2021
Выпуск 180. Карина Кросс
Сезон 6 Серия 29
1 июня 2021
График выхода всех сериалов
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