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Импровизация (2016), 8 сезон
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Сезон 8
Импровизация
16+
Название
Сезон 8
Премьера сезона
1 июля 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Рейтинг шоу
9.2
Оцените
10
голосов
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Список серий 8-го сезона телешоу «Импровизация»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 204. Роман Каграманов
Сезон 8
Серия 1
1 июля 2022
Выпуск 205. Андрей Бебуришвили
Сезон 8
Серия 2
8 июля 2022
Выпуск 206. Дима Масленников
Сезон 8
Серия 3
12 июля 2022
Выпуск 207. Виктор Комаров
Сезон 8
Серия 4
22 июля 2022
Выпуск 208. Юрий Гальцев
Сезон 8
Серия 5
30 октября 2022
Выпуск 209. Варвара Щербакова
Сезон 8
Серия 6
6 ноября 2022
Выпуск 210. Егор Крид
Сезон 8
Серия 7
13 ноября 2022
Выпуск 211. Ксения Бородина
Сезон 8
Серия 8
20 ноября 2022
Выпуск 212. Мигель
Сезон 8
Серия 9
27 ноября 2022
Выпуск 213. Виктория Складчикова
Сезон 8
Серия 10
6 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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