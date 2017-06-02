Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Импровизация (2016), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Импровизация
Киноафиша Сериалы Импровизация Сезоны Сезон 3

Импровизация 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Импровизация»

В 3 сезоне шоу «Импровизация» Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун без всякого сценария и не используя никаких «заготовок» к шоу создают сценки по заданию ведущего и звездных гостей. Все шутки и скетчи появляются в режиме реального времени. В новом сезоне представлены рубрики «Странный ресторан», во время которой гости должны определить название заведения по выступлению, а также «Стоп-кадр», где гость застывает в позе, и комики должны обыграть «живую скульптуру». Гостями стали известный шоумен Тимур Родригез, комик Гарик Харламов, певица Нюша, артист Сергей Лазарев и другие.

Рейтинг шоу

9.2
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона телешоу «Импровизация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 42. Гарик Харламов
Сезон 3 Серия 1
2 июня 2017
Выпуск 43. Тимур Родригез
Сезон 3 Серия 2
9 июня 2017
Выпуск 44. Станислав Ярушин
Сезон 3 Серия 3
16 июня 2017
Выпуск 45. Quest Pistols Show
Сезон 3 Серия 4
23 июня 2017
Выпуск 46. Не вошедшее в эфир
Сезон 3 Серия 5
30 июня 2017
Выпуск 47. Екатерина Варнава
Сезон 3 Серия 6
10 августа 2017
Выпуск 48. Группа "MBand"
Сезон 3 Серия 7
17 августа 2017
Выпуск 49. Александр Незлобин
Сезон 3 Серия 8
24 августа 2017
Выпуск 50. Надежда Сысоева
Сезон 3 Серия 9
31 августа 2017
Выпуск 51. Александр Гудков
Сезон 3 Серия 10
7 сентября 2017
Выпуск 52. Сергей Гореликов
Сезон 3 Серия 11
14 сентября 2017
Выпуск 53. Анна Иванова (Ханна)
Сезон 3 Серия 12
21 сентября 2017
Выпуск 54. Матвей Мельников (Мот)
Сезон 3 Серия 13
28 сентября 2017
Выпуск 55. Дайджест #5
Сезон 3 Серия 14
12 октября 2017
Выпуск 56. Мария Кравченко
Сезон 3 Серия 15
19 октября 2017
Выпуск 57. Эдуард Выграновский (Скруджи)
Сезон 3 Серия 16
26 октября 2017
Выпуск 58. Ольга Бузова
Сезон 3 Серия 17
9 ноября 2017
Выпуск 59. Дайджест #6
Сезон 3 Серия 18
16 ноября 2017
Выпуск 60. Ольга Серябкина (Molly)
Сезон 3 Серия 19
21 ноября 2017
Выпуск 61. Катя Иванчикова (IOWA)
Сезон 3 Серия 20
28 ноября 2017
Выпуск 62. Нурлан Сабуров
Сезон 3 Серия 21
5 декабря 2017
Выпуск 63. Сергей Лазарев
Сезон 3 Серия 22
19 декабря 2017
Выпуск 64. Нюша Шурочкина
Сезон 3 Серия 23
26 декабря 2017
Выпуск 65. Дайджест #7
Сезон 3 Серия 24
31 декабря 2017
Выпуск 66. Иванов, Смирнов, Соболев
Сезон 3 Серия 25
6 февраля 2018
Выпуск 67. Елена Исинбаева
Сезон 3 Серия 26
13 февраля 2018
Выпуск 68. Новогодний 2017/2018
Сезон 3 Серия 27
20 февраля 2018
Выпуск 69. Дайджест #8
Сезон 3 Серия 28
6 марта 2018
Выпуск 70. Дайджест #9
Сезон 3 Серия 29
13 марта 2018
Выпуск 71. Арарат Кещян
Сезон 3 Серия 30
6 февраля 2018
Выпуск 72. Сергей Жуков
Сезон 3 Серия 31
13 февраля 2018
Выпуск 73. Евгений Кулик
Сезон 3 Серия 32
20 февраля 2018
Выпуск 74. Дайджест #10
Сезон 3 Серия 33
27 февраля 2018
Выпуск 75. Слава Комиссаренко
Сезон 3 Серия 34
6 марта 2018
Выпуск 76. Регина Тодоренко
Сезон 3 Серия 35
13 марта 2018
Выпуск 77. Дайджест #11
Сезон 3 Серия 36
20 марта 2018
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше