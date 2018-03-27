Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Импровизация (2016), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Импровизация
Киноафиша Сериалы Импровизация Сезоны Сезон 4

Импровизация 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 37
Продолжительность сезона 27 часов 45 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Импровизация»

В 4 сезоне шоу «Импровизация» в каждом выпуске 6–7 игр, сценарий которых продуман заранее, но не сообщается артистам. Задания известны только ведущему Павлу Воле. Одним из самых оригинальных номеров является «Красная комната», в которой участники лежат на полу, а вся съемка осуществляется сверху. Зрителей ждут такие рубрики, как «Вечеринка», «Озвучка», «Странный ресторан», «Стоп-кадр», «Суфлер» и, конечно, многими любимые «Шокеры». Помогают или, напротив, мешают артистам приглашенные знаменитости. В проекте по-прежнему нет заготовленных шуток, только живое воображение участников и их умение шутить в любых обстоятельствах.

Рейтинг шоу

9.2
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона телешоу «Импровизация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 78. Егор Крид
Сезон 4 Серия 1
27 марта 2018
Выпуск 79. Юлия Франц
Сезон 4 Серия 2
3 апреля 2018
Выпуск 80. Максим Фадеев
Сезон 4 Серия 3
10 апреля 2018
Выпуск 81. Николай Соболев
Сезон 4 Серия 4
17 апреля 2018
Выпуск 82. Дайджест #12
Сезон 4 Серия 5
8 мая 2018
Выпуск 83. Марина Кравец и Андрей Аверин
Сезон 4 Серия 6
15 мая 2018
Выпуск 84. Александр Панайотов
Сезон 4 Серия 7
22 мая 2018
Выпуск 85. Алексей Щербаков
Сезон 4 Серия 8
29 мая 2018
Выпуск 86. Олег Майами
Сезон 4 Серия 9
26 июня 2018
Выпуск 87. Дайджест #13
Сезон 4 Серия 10
3 июля 2018
Выпуск 88. Ида Галич и Мария Миногарова
Сезон 4 Серия 11
21 августа 2018
Выпуск 89. Бахтияр Мамедов (Jah Khalib)
Сезон 4 Серия 12
28 августа 2018
Выпуск 90. Екатерина Варнава и Надежда Сысоева
Сезон 4 Серия 13
4 сентября 2018
Выпуск 91. Иван Абрамов
Сезон 4 Серия 14
11 сентября 2018
Выпуск 92. Валентина Мазунина и Владимир Селиванов
Сезон 4 Серия 15
18 сентября 2018
Выпуск 93. Стас Старовойтов
Сезон 4 Серия 16
2 октября 2018
Выпуск 94. Екатерина Решетникова и Игорь Рудник
Сезон 4 Серия 17
9 октября 2018
Выпуск 95. Дайджест #14
Сезон 4 Серия 18
16 октября 2018
Выпуск 96. Заурбек Байцаев и Михаил Стогниенко
Сезон 4 Серия 19
23 октября 2018
Выпуск 97. Александра Бортич
Сезон 4 Серия 20
30 октября 2018
Выпуск 98. Фёдор Инсаров (Feduk)
Сезон 4 Серия 21
13 ноября 2018
Выпуск 99. Дмитрий Губерниев
Сезон 4 Серия 22
20 ноября 2018
Выпуск 100. Студия СОЮЗ
Сезон 4 Серия 23
27 ноября 2018
Выпуск 101. Дайджест #15
Сезон 4 Серия 24
4 декабря 2018
Выпуск 102. Ольга Бузова
Сезон 4 Серия 25
18 декабря 2018
Выпуск 103. Егор Дружинин
Сезон 4 Серия 26
25 декабря 2018
Выпуск 104. Терновой и Бурцев (Terry и DanyMuse)
Сезон 4 Серия 27
31 декабря 2018
Выпуск 105. Амиран Сардаров
Сезон 4 Серия 28
29 января 2019
Выпуск 106. Дайджест #16
Сезон 4 Серия 29
5 февраля 2019
Выпуск 107. Кристина Кошелева и Хабиб Шарипов
Сезон 4 Серия 30
12 февраля 2019
Выпуск 108. Сергей Лазарев
Сезон 4 Серия 31
25 декабря 2018
Выпуск 109. Новогодний
Сезон 4 Серия 32
31 декабря 2018
Выпуск 110. Александр Шепс
Сезон 4 Серия 33
29 января 2019
Выпуск 111. Яна Кошкина
Сезон 4 Серия 34
5 февраля 2019
Выпуск 112. Анастасия Ивлеева
Сезон 4 Серия 35
12 февраля 2019
Выпуск 113. Дайджест #17
Сезон 4 Серия 36
19 февраля 2019
Выпуск 114. Дайджест #18
Сезон 4 Серия 37
26 февраля 2019
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше