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Импровизация (2016), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Импровизация
Киноафиша Сериалы Импровизация Сезоны Сезон 7

Импровизация 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 31 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 23
Продолжительность сезона 17 часов 15 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Импровизация»

В 7 сезоне шоу «Импровизация» участники – Антон Шастун, Арсений Попов, Дима Позов и Сережа Матвиенко – знают только правила игр, но не имеют понятия, на какую тему им предстоит импровизировать. Они узнают это перед выходом на сцену. Главная задача артистов — исполнить миниатюру на заданную тему и при этом пройти через препятствия. В каждом выпуске в студии появляется приглашенная звезда. Известным гостям предлагается придумывать темы для импровизации участников и оценивать результаты. В некоторых играх им даже приходится выходить на сцену самостоятельно, чтобы помочь артистам или, наоборот, создать помехи.

Рейтинг шоу

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Список серий 7-го сезона телешоу «Импровизация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 181. Денис Дорохов
Сезон 7 Серия 1
31 августа 2021
Выпуск 182. Тимур Родригез
Сезон 7 Серия 2
7 сентября 2021
Выпуск 183. Ирина Мягкова
Сезон 7 Серия 3
14 сентября 2021
Выпуск 184. Maruv
Сезон 7 Серия 4
21 сентября 2021
Выпуск 185. Михаил Галустян
Сезон 7 Серия 5
5 октября 2021
Выпуск 186. Евгений Чебатков
Сезон 7 Серия 6
12 октября 2021
Выпуск 187. Вячеслав Чепурченко и Вадим Дубровин
Сезон 7 Серия 7
19 октября 2021
Выпуск 188. L'One
Сезон 7 Серия 8
26 октября 2021
Выпуск 189. Константин Ивлев
Сезон 7 Серия 9
9 ноября 2021
Выпуск 190. Павел Дедищев
Сезон 7 Серия 10
16 ноября 2021
Выпуск 191. Марина Кравец
Сезон 7 Серия 11
23 ноября 2021
Выпуск 192. Валентина Рубцова
Сезон 7 Серия 12
30 ноября 2021
Выпуск 193. Юрий Музыченко
Сезон 7 Серия 13
14 декабря 2021
Выпуск 194. Стас Ярушин
Сезон 7 Серия 14
21 декабря 2021
Выпуск 195. Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Ида Галич, Регина Тодоренко
Сезон 7 Серия 15
28 декабря 2021
Выпуск 196. Ляйсан Утяшева
Сезон 7 Серия 16
25 января 2022
Выпуск 197. HammAli & Navai
Сезон 7 Серия 17
1 февраля 2022
Выпуск 198. Анатолий Цой
Сезон 7 Серия 18
8 февраля 2022
Выпуск 199. Юлия Барановская
Сезон 7 Серия 19
15 февраля 2022
Выпуск 200. Даня Милохин
Сезон 7 Серия 20
1 марта 2022
Выпуск 201. Глюкоза
Сезон 7 Серия 21
8 марта 2022
Выпуск 202. Айдар Гараев и Виктор Щетков
Сезон 7 Серия 22
15 марта 2022
Выпуск 203. Антон Комолов
Сезон 7 Серия 23
22 марта 2022
График выхода всех сериалов
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