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Импровизация (2016), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Импровизация
Киноафиша Сериалы Импровизация Сезоны Сезон 1

Импровизация 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Импровизация»

В 1 сезоне шоу «Импровизация» актеры, которые принимают участие в проекте, не используют заранее заготовленных шуток и сами не знают, куда сделает ход история через минуту. Все, что творится на сцене, придумывается прямо на глазах у изумленной публики и никогда больше не повторяется. Проект ведет известный российский комик и шоумен Павел Воля. Каждый выпуск разбит на части, в которых устанавливаются правила: например, в одной комики должны переговариваться между собой, используя только вопросы, в другой — передвигаться с завязанными глазами в комнате, уставленной мышеловками, в третьей — шутить с электрошокерами на руках.

Рейтинг шоу

9.2
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Список серий 1-го сезона телешоу «Импровизация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 01. Мигель
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2016
Выпуск 02. Ольга Бузова
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2016
Выпуск 03. Алексей Чумаков
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2016
Выпуск 04. Ляйсан Утяшева
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2016
Выпуск 05. Джиган
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2016
Выпуск 06. Юля Ахмедова
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2016
Выпуск 07. Тимур Батрутдинов
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2016
Выпуск 08. Лукерья Ильяшенко
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2016
Выпуск 09. Демис Карибидис
Сезон 1 Серия 9
1 апреля 2016
Выпуск 10. Марина Кравец
Сезон 1 Серия 10
8 апреля 2016
Выпуск 11. Александр Ревва
Сезон 1 Серия 11
15 апреля 2016
Выпуск 12. Рома Жёлудь
Сезон 1 Серия 12
22 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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