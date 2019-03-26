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Импровизация (2016), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Импровизация
Киноафиша Сериалы Импровизация Сезоны Сезон 5

Импровизация 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 26 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 37
Продолжительность сезона 27 часов 45 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Импровизация»

В 5 сезоне шоу «Импровизация» ведущим остается Павел Воля, резидент Comedy Club, а компанию ему составляют артисты Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Вместе с приглашенными артистами комедийного жанра зрители окунутся в мир юмора и искрометных шуток. Острый живой ум участников и их умение помогают им быть органичными в любом образе. Арсений Попов снова будет угадывать личности своих коллег в импровизациях «Свидание вслепую», «Вечеринка» и «Новости», а Антон Шастун — кричать на всех в «Громком разговоре». Гостями стали музыкант Иван Дорн, актриса Comedy Woman Наталья Андреевна и певец Тима Белорусских.

Рейтинг шоу

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Список серий 5-го сезона телешоу «Импровизация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выпуск 115. Александр Ревва
Сезон 5 Серия 1
26 марта 2019
Выпуск 116. Юлианна Караулова
Сезон 5 Серия 2
2 апреля 2019
Выпуск 117. Максим Галкин
Сезон 5 Серия 3
9 апреля 2019
Выпуск 118. Матвей Мельников (Мот)
Сезон 5 Серия 4
16 апреля 2019
Выпуск 119. Иван Дорн
Сезон 5 Серия 5
23 апреля 2019
Выпуск 120. Дайджест #19
Сезон 5 Серия 6
7 мая 2019
Выпуск 121. Наталья Еприкян
Сезон 5 Серия 7
14 мая 2019
Выпуск 122. Анна Хилькевич
Сезон 5 Серия 8
21 мая 2019
Выпуск 123. Тимофей Морозов (Тима Белорусских)
Сезон 5 Серия 9
28 мая 2019
Выпуск 124. Тимур Батрутдинов
Сезон 5 Серия 10
4 июня 2019
Выпуск 125. Александр Гудков
Сезон 5 Серия 11
27 августа 2019
Выпуск 126. Ляйсан Утяшева
Сезон 5 Серия 12
3 сентября 2019
Выпуск 127. Василий Вакуленко (Баста)
Сезон 5 Серия 13
10 сентября 2019
Выпуск 128. Макс Свобода и Сергей Трущев (PLC)
Сезон 5 Серия 14
17 сентября 2019
Выпуск 129. Илья Соболев
Сезон 5 Серия 15
1 октября 2019
Выпуск 130. Азамат Мусагалиев
Сезон 5 Серия 16
8 октября 2019
Выпуск 131. Олег Газманов
Сезон 5 Серия 17
15 октября 2019
Выпуск 132. Валерия и Иосиф Пригожин
Сезон 5 Серия 18
22 октября 2019
Выпуск 133. Екатерина Скулкина и Мария Кравченко
Сезон 5 Серия 19
5 ноября 2019
Выпуск 134. Манижа
Сезон 5 Серия 20
12 ноября 2019
Выпуск 135. Елена Темникова
Сезон 5 Серия 21
19 ноября 2019
Выпуск 136. Мигель
Сезон 5 Серия 22
26 ноября 2019
Выпуск 137. Алексей Ягудин
Сезон 5 Серия 23
10 декабря 2019
Выпуск 138. Алексей Щербаков и Слава Комиссаренко
Сезон 5 Серия 24
17 декабря 2019
Выпуск 139. Вадим Галыгин
Сезон 5 Серия 25
24 декабря 2019
Выпуск 140. Александра Бортич
Сезон 5 Серия 26
31 декабря 2019
Выпуск 141. Темникова и Соболев (НГ)
Сезон 5 Серия 27
4 февраля 2020
Выпуск 142. Анна Седокова
Сезон 5 Серия 28
11 февраля 2020
Выпуск 143. Ирина Мягкова и Зоя Яровицына
Сезон 5 Серия 29
18 февраля 2020
Выпуск 144. Леван Горозия
Сезон 5 Серия 30
25 февраля 2020
Выпуск 145. Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган)
Сезон 5 Серия 31
25 февраля 2020
Выпуск 146. Дайджест #20
Сезон 5 Серия 32
11 июня 2019
Выпуск 147. Дайджест #21
Сезон 5 Серия 33
24 сентября 2019
Выпуск 148. Дайджест #22
Сезон 5 Серия 34
29 октября 2019
Выпуск 149. Дайджест #23
Сезон 5 Серия 35
3 декабря 2019
Выпуск 150. Дайджест #24
Сезон 5 Серия 36
3 марта 2020
Выпуск 151. Дайджест #25
Сезон 5 Серия 37
2 июня 2020
График выхода всех сериалов
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