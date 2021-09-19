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Звезды в Африке (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Звезды в Африке
Киноафиша Сериалы Звезды в Африке Сезоны Сезон 1

Звезды в Африке 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Звезды в Африке»

В 1 сезоне шоу «Звезды в Африке» 15 знаменитостей отправляются в джунгли, где им предстоит сразиться за еду и пройти немало серьезных испытаний. Участниками проекта стали Юлия Гаврилина, Даня Милохин и многие другие. Победителю достанется 5 000 000 рублей, которые он отправит на благотворительные цели. В качестве ведущих шоу выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян. Уже в первом выпуске звезды буквально растопят лед между собой, показав, как хорошо они знают друг друга, а также встретят нового участника в лагере. Между челленджами Стас Ярушин и Виктория Боня устроят для участников розыгрыш, из-за которого разгорится нешуточный скандал.

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Список серий телешоу Звезды в Африке График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2021
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2021
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2021
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2021
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2021
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2021
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2021
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2021
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2021
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
28 ноября 2021
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
5 декабря 2021
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
12 декабря 2021
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
19 декабря 2021
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
26 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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