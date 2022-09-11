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Звезды в Африке (2021), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Звезды в Африке
Киноафиша Сериалы Звезды в Африке Сезоны Сезон 3

Звезды в Африке 16+
Название Сезон 3. Война сезонов
Премьера сезона 11 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Звезды в Африке»

В 3 сезоне шоу «Звезды в Африке» новая партия бесстрашных смельчаков отправляется покорять африканские просторы. У участников отобрали мобильные телефоны и отправили в лоно дикой природы. Каждому предстоит преодолеть собственные фобии ради достижения заветной цели. Михаил Галустян и Ольга Бузова вернулись на экраны в роли ведущих. В числе игроков оказался актер Стас Ярушин, а также Виктория Одинцова, Роза Сябитова, Саша Стоун и Олег Верещагин, которые уже принимали участие в проекте. Но не обойдется и без новичков. В шоу появились Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев и Каролина Севастьянова.

Рейтинг шоу

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5.1 IMDb
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Список серий телешоу Звезды в Африке График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
11 сентября 2022
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
18 сентября 2022
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
25 сентября 2022
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
2 октября 2022
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
9 октября 2022
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
16 октября 2022
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
23 октября 2022
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
30 октября 2022
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
6 ноября 2022
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
13 ноября 2022
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
20 ноября 2022
Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
27 ноября 2022
Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
4 декабря 2022
Выпуск 14
Сезон 3 Серия 14
11 декабря 2022
Выпуск 15. Финал
Сезон 3 Серия 15
18 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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