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Звезды в Африке
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Звезды в Африке, список сезонов
Звезды в Африке
16+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
7
голосов
5.1
IMDb
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Список сезонов телешоу «Звезды в Африке»
Сезон 1
15 эпизодов
19 сентября 2021 - 26 декабря 2021
Сезон 2
14 эпизодов
27 февраля 2022 - 29 мая 2022
Сезон 3. Война сезонов
15 эпизодов
11 сентября 2022 - 18 декабря 2022
Новые звёзды в Африке
15 эпизодов
12 марта 2023 - 18 июня 2023
Новые звёзды в Африке - 2
15 эпизодов
17 сентября 2023 - 24 декабря 2023
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