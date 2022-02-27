Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Звезды в Африке (2021), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Звезды в Африке
Киноафиша Сериалы Звезды в Африке Сезоны Сезон 2

Звезды в Африке 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Звезды в Африке»

Во 2 сезоне шоу «Звезды в Африке» участниками проекта стали комик из Comedy Club Олег Верещагин, теледива Алена Водонаева, актер Никита Джигурда, блогер Александр Зарубин и другие. Им предстоит выживать в сложнейших психологических и физических условиях, своими силами добывать пищу, прятаться от опасных животных и насекомых, а также справляться с испытаниями. У участников забирают средства связи, они не имеют никакой связи с внешним миром. До финала удастся дойти лишь троим участникам, которые успешно справятся с трудностями и преодолеют свои страхи. Ведущими по-прежнему являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 7 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Звезды в Африке График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
27 февраля 2022
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
6 марта 2022
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
13 марта 2022
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
20 марта 2022
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
27 марта 2022
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
3 апреля 2022
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
10 апреля 2022
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
17 апреля 2022
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
24 апреля 2022
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
1 мая 2022
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
8 мая 2022
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
15 мая 2022
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
22 мая 2022
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
29 мая 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше