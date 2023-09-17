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Звезды в Африке (2021), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Звезды в Африке
Киноафиша Сериалы Звезды в Африке Сезоны Сезон 5

Звезды в Африке 16+
Название Новые звёзды в Африке - 2
Премьера сезона 17 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Звезды в Африке»

В 5-м сезоне шоу «Звезды в Африке» очередная команда российских звезд отправляется навстречу захватывающим и опасным приключениям. На этот раз испытание африканской жарой пройдут актриса и экстрасенс Лина Джебисашвили, участница «Дома-2» Виолетта Чиковани, рэпер Евгений Ершов, актриса из клипа группы «Ленинград» Юлия Топольницкая, комик Александр Пташенчук, звезда КВН Елена Борщева, актер Оскар Кучера, певец Влад Топалов, блогер Евгения Искандарова и актер Михаил Стогниенко. Ребятам предстоят немыслимые задания на силу, стойкость, отвагу, ловкость и чувство юмора. Главный приз заберет лишь один участник.

Рейтинг шоу

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5.1 IMDb
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Список серий телешоу Звезды в Африке График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 1
Сезон 5 Серия 1
17 сентября 2023
Выпуск 2
Сезон 5 Серия 2
24 сентября 2023
Выпуск 3
Сезон 5 Серия 3
1 октября 2023
Выпуск 4
Сезон 5 Серия 4
8 октября 2023
Выпуск 5
Сезон 5 Серия 5
15 октября 2023
Выпуск 6
Сезон 5 Серия 6
22 октября 2023
Выпуск 7
Сезон 5 Серия 7
29 октября 2023
Выпуск 8
Сезон 5 Серия 8
5 ноября 2023
Выпуск 9
Сезон 5 Серия 9
12 ноября 2023
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
19 ноября 2023
Выпуск 11
Сезон 5 Серия 11
26 ноября 2023
Выпуск 12
Сезон 5 Серия 12
3 декабря 2023
Выпуск 13
Сезон 5 Серия 13
10 декабря 2023
Выпуск 14
Сезон 5 Серия 14
17 декабря 2023
Выпуск 15. Финал
Сезон 5 Серия 15
24 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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