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Кошмары на кухне (2007), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 8

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 25 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

В 8-м сезоне шоу «Кошмары на кухне» эксцентричный шеф-повар Гордон Рамзи вновь отправляется в путь, чтобы спасти от разорения рестораны, которые едва держатся на плаву. В гриль-баре Zayna Flaming Grill творится настоящий бардак, потому что владеющая им семья постоянно ссорится между собой. Однако главная виновница проблем Файна отрицает наличие сложностей. Гордону предстоит хорошенько постараться, чтобы образумить женщину. Также он посетит итальянский ресторан под названием Bella Luna в штате Пенсильвания, кафе La Galleria 33 в Бостоне и другие заведения общепита, нуждающиеся в преобразованиях.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий 8-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Бель Эйр Bel Aire
Сезон 8 Серия 1
25 сентября 2023
Баск 46 Bask 46
Сезон 8 Серия 2
2 октября 2023
В напитке In the Drink
Сезон 8 Серия 3
9 октября 2023
От Миммо Da Mimmo
Сезон 8 Серия 4
16 октября 2023
Сочная коробка Juicy Box
Сезон 8 Серия 5
6 ноября 2023
Укусы любви Love Bites
Сезон 8 Серия 6
13 ноября 2023
Эль Кантито El Cantito
Сезон 8 Серия 7
20 ноября 2023
Южный Бруклин South Brooklyn
Сезон 8 Серия 8
27 ноября 2023
У Макса Max's
Сезон 8 Серия 9
4 декабря 2023
Диван Diwan
Сезон 8 Серия 10
4 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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