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Кошмары на кухне (2007), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 7

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 11 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

В 7 сезоне шоу «Кошмары на кухне» шеф Рамзи отправляется в Нью-Йорк и Колорадо, чтобы спасти там несколько разоряющихся заведений общественного питания. Его первой целью становится уютная домашняя пекарня, принадлежащая повару-любителю по имени Эми. Девушка не может понять, почему дело всей ее жизни перестало приносить ей прибыль, но Гордон готов, не стесняясь в выражениях, донести до Эми все ее ошибки, а также исправить их. За новыми эпизодами программы напряженно наблюдают 150 миллионов зрителей по всему миру, многие из которых могут стать следующими героями его ресторанных экспериментов… если смирятся с его непростым характером!

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий 7-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Вернуться в пекарню Эми Return to Amy's Baking Company
Сезон 7 Серия 1
11 апреля 2014
Панталеоне Pantaleone's
Сезон 7 Серия 2
11 апреля 2014
Старый район Old Neighborhood
Сезон 7 Серия 3
18 апреля 2014
Кати Алло Kati Allo
Сезон 7 Серия 4
18 апреля 2014
Мангия Мангия, часть 1 Mangia Mangia, Pt. 1
Сезон 7 Серия 5
25 апреля 2014
Мангия Мангия, часть 2 Mangia Mangia, Pt. 2
Сезон 7 Серия 6
25 апреля 2014
Пылающий гриль Заяны, часть 1 Zayna Flaming Grill, Pt. 1
Сезон 7 Серия 7
2 мая 2014
Пылающий гриль Заяны, часть 2 Zayna Flaming Grill, Pt. 2
Сезон 7 Серия 8
2 мая 2014
Белла Луна Bella Luna
Сезон 7 Серия 9
16 мая 2014
Еще раз Revisited
Сезон 7 Серия 10
12 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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