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Кошмары на кухне (2007), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 1

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

В 1 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон Рамзи отправляется в Нью-Йорк, а затем в Южную Калифорнию в поисках самых ужасных, непопулярных и неудачных закусочных. Каждое из выбранных им заведений находится на грани разорения. Кого-то подвел дизайн, кого-то – бездарный пиар-менеджер, а кто-то нанял на работу криворукого шеф-повара, неспособного разработать уникальное и вкусное меню «с изюминкой». Гордон утраивает встряску хозяину и поварам ресторана и берет их бизнес в свои руки. У него есть всего неделя, чтобы превратить полный упадок в популярность и народную любовь. Итого: минус одна убогая забегаловка, плюс один высококлассный ресторан в каждом выпуске!

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Питера Peter's
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2007
Диллонс Dillons
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2007
Чаша для смешивания The Mixing Bowl
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2007
Морской пейзаж Seascape
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2007
Старая каменная мельница Olde Stone Mill
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2007
Себастьяна Sebastian's
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2007
Финн МакКул Finn McCool's
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2007
Лелы Lela's
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2007
Кампания Campania
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2007
Секретный сад Secret Garden
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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