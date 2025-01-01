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Кошмары на кухне, список сезонов

Kitchen Nightmares 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fox

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список сезонов телешоу «Кошмары на кухне»
Кошмары на кухне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 19 сентября 2007 - 12 декабря 2007
 
Кошмары на кухне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 4 сентября 2008 - 15 января 2009
 
Кошмары на кухне - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 29 января 2010 - 21 мая 2010
 
Кошмары на кухне - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
14 эпизодов 21 января 2011 - 20 мая 2011
 
Кошмары на кухне - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
17 эпизодов 23 сентября 2011 - 30 марта 2012
 
Кошмары на кухне - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов 26 октября 2012 - 10 мая 2013
 
Кошмары на кухне - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов 11 апреля 2014 - 12 сентября 2014
 
Кошмары на кухне - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
10 эпизодов 25 сентября 2023 - 4 декабря 2023
 
Кошмары на кухне - Road to Super Bowl LIX Road to Super Bowl LIX
11 эпизодов 7 января 2025 - 18 марта 2025
 
Сезон 10
TBA
 
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