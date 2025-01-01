Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Кошмары на кухне
Сезоны
Кошмары на кухне, список сезонов
Kitchen Nightmares
16+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Кошмары на кухне»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
19 сентября 2007 - 12 декабря 2007
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
4 сентября 2008 - 15 января 2009
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
29 января 2010 - 21 мая 2010
Сезон 4 / Season 4
14 эпизодов
21 января 2011 - 20 мая 2011
Сезон 5 / Season 5
17 эпизодов
23 сентября 2011 - 30 марта 2012
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
26 октября 2012 - 10 мая 2013
Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов
11 апреля 2014 - 12 сентября 2014
Сезон 8 / Season 8
10 эпизодов
25 сентября 2023 - 4 декабря 2023
Road to Super Bowl LIX
11 эпизодов
7 января 2025 - 18 марта 2025
Сезон 10
TBA
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667