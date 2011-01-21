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Кошмары на кухне (2007), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 4

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 14
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

В 4 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон Рамзи посещает испанский ресторан, который испытывает трудности с тех пор, как его основатель и идейный лидер ушел на пенсию. Его дочь и двое взрослых внуков не справляются с бизнесом, ведь один из них – вечно занятой член городского совета, а душа второго просто не лежит к семейному ремеслу. Справившись с этой проблемой, скандальный шеф решает поддержать начинание двух бывших официанток, которые выкупили свой ресторан и изо всех сил стараются поддерживать в нем порядок. Гордону придется перевернуть их взгляды на стандарты кулинарного мастерства.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Испанский павильон Spanish Pavillion
Сезон 4 Серия 1
21 января 2011
Классический американский Classic American
Сезон 4 Серия 2
28 января 2011
Стейкхаус Пи Джея PJ's Steakhouse
Сезон 4 Серия 3
4 февраля 2011
Еще раз #1 Revisited #1
Сезон 4 Серия 4
11 февраля 2011
Кузнечик также Grasshopper Also
Сезон 4 Серия 5
18 февраля 2011
Давиде Davide
Сезон 4 Серия 6
25 февраля 2011
Центр города Downcity
Сезон 4 Серия 7
11 марта 2011
Еще раз #2 Revisited #2
Сезон 4 Серия 8
18 марта 2011
Кафе Таволини Café Tavolini
Сезон 4 Серия 9
25 марта 2011
Кингстон Кафе Kingston Café
Сезон 4 Серия 10
15 апреля 2011
Фритюр La Frite
Сезон 4 Серия 11
29 апреля 2011
Капри Capri
Сезон 4 Серия 12
6 мая 2011
Зика Zeke's
Сезон 4 Серия 13
13 мая 2011
Оушен Oceana
Сезон 4 Серия 14
20 мая 2011
График выхода всех сериалов
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