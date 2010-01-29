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Кошмары на кухне (2007), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 3

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

В 3 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон отправляется в район Фиштаун в Филадельфии, чтобы помочь ресторану с картофельной тематикой. У заведения начались серьезные проблемы после того, как едкий отзыв кулинарного критика лишил его большей части клиентов и создал ему плохую репутацию в обществе. Гордон помогает составить новое выигрышное меню и обновляет дизайн залов для гостей. Затем мэтра ждут на станции Уайтхаус в штате Нью-Джерси. Здесь в спасении нуждается ресторан в гавайском стиле. Еда здесь отвратительна, обстановка уродлива, однако хозяйка в упор не замечает свои ошибки и сопротивляется переменам.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Кафе «Горячая картошка» Hot Potato Café
Сезон 3 Серия 1
29 января 2010
Фламанго Flamangos
Сезон 3 Серия 2
2 февраля 2010
Баззини Bazzini
Сезон 3 Серия 3
5 февраля 2010
Мохито Mojito's
Сезон 3 Серия 4
25 февраля 2010
Лидо-ди-Манхэттен-Бич Lido Di Manhattan Beach
Сезон 3 Серия 5
4 марта 2010
Бистро Le Bistro
Сезон 3 Серия 6
11 марта 2010
Каса Рома Casa Roma
Сезон 3 Серия 7
12 марта 2010
Мама Риты Mama Rita's
Сезон 3 Серия 8
19 марта 2010
Анна Винченцо Anna Vincenzo's
Сезон 3 Серия 9
26 марта 2010
Еще раз #2 Revisited #2
Сезон 3 Серия 10
9 апреля 2010
Флеминг Fleming
Сезон 3 Серия 11
7 мая 2010
Суши Ко Sushi Ko
Сезон 3 Серия 12
14 мая 2010
Еще раз #1 Revisited #1
Сезон 3 Серия 13
21 мая 2010
График выхода всех сериалов
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