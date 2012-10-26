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Кошмары на кухне (2007), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 6

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 26 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

В 6 сезоне шоу «Кошмары на кухне» волшебника от мира ресторанного бизнеса Гордона Рамзи ждут очередные заведения, нуждающиеся в экстренной помощи. На этот раз он возьмется за реконструкцию сразу трех маленьких кафе – «Хон», «Кьярелла» и «Леоне», – каждое из которых после его вмешательства обретет новое дыхание. Также ему придется переоборудовать и переименовать несколько крупных ресторанов и гастропабов. А серьезный конфликт с хозяином одного из заведений заставит Рамзи впервые за всю историю шоу покинуть ресторан до завершения своей миссии. Страсти накаляются, но Гордон остается верен своим принципам!

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий 6-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Галерея 33, часть 1 La Galleria 33, Pt. 1
Сезон 6 Серия 1
26 октября 2012
Галерея 33, часть 2 La Galleria 33, Pt. 2
Сезон 6 Серия 2
2 ноября 2012
Мама Марии Mama Maria's
Сезон 6 Серия 3
9 ноября 2012
Южная кухня мисс Джин Ms. Jean's Southern Cuisine
Сезон 6 Серия 4
16 ноября 2012
Босоногий Боб Barefoot Bob's
Сезон 6 Серия 5
7 декабря 2012
Еще раз #1 Revisited #1
Сезон 6 Серия 6
14 декабря 2012
Ресторан и таверна "Olde Hitching Post" Olde Hitching Post Restaurant & Tavern
Сезон 6 Серия 7
25 января 2013
Итальянский ресторан Леванти Levanti's Italian Restaurant
Сезон 6 Серия 8
1 февраля 2013
Средиземноморская комната кебаба Сэма Sam's Mediterranean Kabob Room
Сезон 6 Серия 9
15 февраля 2013
Итальянский ресторан Нино Nino's Italian Restaurant
Сезон 6 Серия 10
22 февраля 2013
Бистро на Милл-Стрит, часть 1 Mill Street Bistro, Pt. 1
Сезон 6 Серия 11
1 марта 2013
Бистро на Милл-Стрит, часть 2 Mill Street Bistro, Pt. 2
Сезон 6 Серия 12
8 марта 2013
Янни Yanni's
Сезон 6 Серия 13
15 марта 2013
Запретная решетка Prohibition Grille
Сезон 6 Серия 14
26 апреля 2013
Чаппи Chappy's
Сезон 6 Серия 15
3 мая 2013
Пекарская компания Эми Amy's Baking Company
Сезон 6 Серия 16
10 мая 2013
График выхода всех сериалов
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