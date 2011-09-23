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Кошмары на кухне (2007), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 5

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 17
Продолжительность сезона 17 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

В 5 сезоне шоу «Кошмары на кухне» самый скандальный в мире шеф-повар и кулинарный критик Гордон Рамзи снова в деле. Он посещает ресторан душевной еды в Нью-Джерси. Его владелица Шерри была успешным поставщиком провизии, прежде чем открыть свое собственное заведение. Ресторан был ее голубой мечтой, но действительно ли она готова взвалить на свои плечи такой груз? Рамзи разберется, где она просчиталась! Затем его ждут еще несколько разваливающихся на глазах заведений, которые необходимо спасти. Среди них: итальянский ресторан, потерявший клиентов после несчастного случая, семейное кафе, лишенное идейного вдохновителя, и многие другие.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий 5-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Ежевики Blackberry's
Сезон 5 Серия 1
23 сентября 2011
Леоне Leone's
Сезон 5 Серия 2
30 сентября 2011
Майк и Нелли Mike & Nellie's
Сезон 5 Серия 3
7 октября 2011
Луиджи Luigi's
Сезон 5 Серия 4
14 октября 2011
Еще раз #1 Revisited #1
Сезон 5 Серия 5
21 октября 2011
Кухня бургеров, часть 1 Burger Kitchen, Pt. 1
Сезон 5 Серия 6
4 ноября 2011
Кухня бургеров, часть 2 Burger Kitchen, Pt. 2
Сезон 5 Серия 7
11 ноября 2011
Грек в гавани Greek at The Harbor
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 2011
Мишон Michon's
Сезон 5 Серия 9
13 января 2012
Эль Греко El Greco
Сезон 5 Серия 10
20 января 2012
Еще раз #2 Revisited #2
Сезон 5 Серия 11
27 января 2012
Край Парка Park's Edge
Сезон 5 Серия 12
3 февраля 2012
Плести небылицы Spin A Yarn
Сезон 5 Серия 13
10 февраля 2012
Чарли Charlie's
Сезон 5 Серия 14
17 февраля 2012
Кафе Хон Café Hon
Сезон 5 Серия 15
24 февраля 2012
Кьярелла Chiarella's
Сезон 5 Серия 16
23 марта 2012
Сокало Zocalo
Сезон 5 Серия 17
30 марта 2012
График выхода всех сериалов
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