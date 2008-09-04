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Кошмары на кухне (2007), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Кошмары на кухне
Киноафиша Сериалы Кошмары на кухне Сезоны Сезон 2

Kitchen Nightmares 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Кошмары на кухне»

Во 2 сезоне шоу «Кошмары на кухне» шеф Рамзи не стесняется в выражениях, когда оказывается на кухне небольшого итальянского ресторанчика. На сей раз, его подопечным становится шеф-повар Алекс Скотт, чье фирменное блюдо – сосиски на чесночном хлебе – напоминает Гордону «пенисы двух пуделей, посыпанные петрушкой». Алекс теряет 1000 фунтов стерлингов в неделю, и Рамзи знает, как исправить эту ситуацию. В первую очередь он заставляет персонал избавиться от лишних запасов продуктов, выкинуть все залежавшиеся ингредиенты и навести на кухне идеальный порядок. Затем он берется за имидж заведения. Впереди его ждет еще немало свершений.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Кошмары на кухне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Еще раз: Гордон возвращается Revisited: Gordon Returns
Сезон 2 Серия 1
4 сентября 2008
Руль Handlebar
Сезон 2 Серия 2
11 сентября 2008
Джузеппи Giuseppi's
Сезон 2 Серия 3
18 сентября 2008
Тробиано Trobiano's
Сезон 2 Серия 4
25 сентября 2008
Черная жемчужина Black Pearl
Сезон 2 Серия 5
25 сентября 2008
Джей Вилли J Willy's
Сезон 2 Серия 6
30 октября 2008
Ханна и Мейсон Hannah & Mason's
Сезон 2 Серия 7
6 ноября 2008
Набережная Джека Jack's Waterfront
Сезон 2 Серия 8
6 ноября 2008
Сабатиелло Sabatiello's
Сезон 2 Серия 9
13 ноября 2008
Фиеста Восход Fiesta Sunrise
Сезон 2 Серия 10
13 ноября 2008
Санте Ла Бреа Sante La Brea
Сезон 2 Серия 11
20 ноября 2008
Кафе 36 Cafe 36
Сезон 2 Серия 12
15 января 2009
График выхода всех сериалов
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